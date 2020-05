USA president allkirjastas korralduse sotsiaalmeedia osas

Trumpi ütles, et regulatsiooni on vaja, kuna kõnealused ettevõtted ei ole enam neutraalsed suhtlusplatvormid, vaid tegelevad ise poliitilise aktivismiga.

Meediakanal ABC News teatas, et asjatundjate hinnangul jääb määrus kõige tõenäolisemalt siiski hambutuks ning selle seaduseks muutmine on kongressi ja mitte presidendi pädevuses. Ühtlasi võib sellega kaasneda põhiseaduslikke probleeme.

«On ebatõenäoline, et ükski kohus langetaks otsuse kõigi varasemate pretsedentide vastaselt,» ütles St. Johnsi ülikooli õigusteaduskonna teadur Kate Klonick telekanalile.

«Vabariiklased tunnevad, et sotsiaalmeediaplatvormid vaigistavad konservatiivseid hääli täielikult. Me hakkame neid karmilt reguleerima või sulgema, enne kui me saame lubada sel juhtuda,» sõnas president.