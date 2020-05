USA alustab Hongkongi eristaatuse tühistamisega

Trumpi sõnul on Hiina valitsus rikkunud linna pikaajalise ja väga uhke staatuse.

«See on tragöödia Hongkongi inimestele, Hiina inimestele ja tõepoolest ka kogu maailma inimestele,» ütles Trump ajakirjanikele.

Hiina välisministeeriumi Hongkongi büroo teatas neljapäeval, et Washingtoni kavatsus tühistada vabaduste kitsendamise kartuse tõttu piirkonna eristaatus on barbaarne.

«See on äärmiselt barbaarne, äärmiselt põhjendamatu ja häbitu,» kõlas Hiina võimude esimene reaktsioon USA otsusele.

Välisminister Mike Pompeo kinnitas juba kolmapäeval, et USA ei pea Hongkongi enam autonoomseks. Omavalitsus on USA seaduste kohaselt Hongkongi eristaatuse eeltingimuseks.

Hiina tudengite kohta ütles Trump, et tegemist on julgeolekuohuga, sest neist osad on saanud väljaõppe tööstusspionaažiks.