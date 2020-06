Paavsti sõnul on halvim seljataga ja Vatikanis enam viirust ei ole

«Teie osalemine väljakul on märk sellest, et epideemia kõige ägedam faas Itaalias on üle,» rääkis Franciscus iganädalasele Issanda ingli palvele kogunenutele.

Vatikani kõneisik Matteo Bruni ütles laupäeval, et viimase koroonaviirusesse nakatunud vatikanlase testitulemus osutus nüüd negatiivseks. Ta kinnitas, et enam ei ole Vatikani töötajate hulgas ega Vatikani Linnriigis ühtegi koroonaviiruse juhtumit.

«Eelmisel reedel suri ühes riigis iga minut üks inimene. See on kohutav! Ma tahan väljendada oma lähedust nende riikide elanikega, haigete, nende pereliikmetega ning kõigiga, kes nende eest hoolitsevad,» ütles ta.

COVID-19 epideemia on Itaalias tapnud ligi 34 000 inimest, kuid nüüd usuvad eksperdid, et see on suuremalt jaolt kontrolli all.