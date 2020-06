Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 687 inimest

«Ma ei usu, et me räägime naasmisest täispiirangute juurde. Ma arvan, et me räägime sellest, et püüame paremini kontrollida neid riigi piirkondi, kus on täheldatud haigestumiste arvu suurt kasvu,» ütles Fauci uudisteagentuurile AFP. Haigestunute arv on kasvamas USA lõuna- ja läänepiirkondades.