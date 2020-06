Itaalia, Saksamaa ja USA püüavad Liibüas saavutada vaherahu

Itaalia välisminister Luigi Di Maio ning tema Saksa kolleeg Heiko Maas ütlesid pärast Roomas toimunud läbirääkimisi, et Egiptuse ähvardust arvestades on relvarahu oluline. Di Maio soovis ka uue ÜRO saadiku nimetamist ning ÜRO Liibüa relvaembargo jõulist kehtestamist.

Saksa välisministri Heiko Maasi sõnul näitas Egiptuse ähvardus, et edasine eskaleerumine on võimalik, mis muudab «relvarahu osas kokkuleppe saavutamise praegu veelgi kiireloomulisemaks».

Tema Itaalia kolleeg Luigi Di Maio sõnas omalt poolt, et Itaalia on valmis veelgi panustama mere- ja õhuväe missioonidesse, et aidata kehtestada Liibüale ÜRO relvaembargot. Ta lisas, et see on oluline ka pärast vaherahu allakirjutamist.