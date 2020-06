Merkel ja Macron ärgitasid looma tugevat taastusfondi

Kaks liidrit pidasid kõnelusi Mesebergis, loetud päevad enne seda kui Saksamaa võtab üle Euroopa Liidu eesistumise.

Saksamaa eesiistumine jääb Merkeli võimuperioodi viimaseks ja võib kujuneda selleks, mis määrab ära tema pärandi kantslerina.

Et tulevikusuhted Ühendkuningriigiga on endiselt otsustamata, lahendamist vajab üleminek süsinikuvabale majandusele ja tähelepanu nõuab ka USA-Hiina suhete halvenemine, pole probleemidest nappust.

Kesksel kohal on aga hoopis koroonaviiruse pandeemia ja majanduskahju, mida see endaga kaasa on toonud.

Kõnelustel Mesebergis toetasid mõlemad liidrid 750 miljardi eurost taastusfondi, mille on välja käinud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Fondi loomisele avaldavad vastupanu aga säästlikud riigid nagu Holland ja Austria.

«Me loodame jõuda leppeni juulis, isegi kui tee sinna on pikk,» ütles Merkel.

«Minu jaoks on oluline, et me tuleme sellest debatist välja tugeva instrumendiga. Loomulikult tuleb muudatusi, mida tuleb arutada. Aga see peab jääma fondiks, mis tõesti aitab kriisist suurima hoobi saanud riike,» sõnas ta.

Macron hoiatas leppele vastu puksivad riike: «See pole nende huvides näha teatud liikmesriike, eriti Euroopa majandusele olulisi liikmesriike, nurja läinud plaanist mõjutatuna.»

«Seega on see solidaarsuse, aga ka enda huvide kaitsmise küsimus,» lisas ta.

Vaatlejad on öelnud, et usutavasti surub Berliin leppe läbi.

Üks EL-i diplomaat ütles: «Taastusfondi asjus dikteerib Saksamaa ilmselt kogu protsessi. Kõik kaardid on Merkeli käes ja Charles Michel järgib seda.»

«Ta tahab ka Brexiti eest ära saada ja ta läheb alati leppe järgi, sest ta tahab Lääst koos hoida. Kolmas jalg on suhete taastamine USA-ga pärast sealseid valimisi.»

Merkelil, kes on viiendaks ametiajaks kandideerimise välistanud, pole palju aega.

Brexiti-kõnelused peavad aasta lõpuks läbi saama ja novembris on fookus sellel, kas USA president Donald Trump osutub taasvalituks.

Selge on see, et EL-i tegevuskavasse jäävad Merkeli sõrmejäljed.