Bali saar alustas taasavanemist kolm kuud kestnud piirangute järel

Koster ütles pressikonverentsil, et kõigepealt avaneb saar kohalikele elanikele ja seal mitu kuud lõksus olnud välismaalastele. Alates 31. juulist võivad saarele tulla Indoneesia kodanikud riigi teistest piirkondadest ning uusi välisturiste hakatakse vastu võtma alates 11. septembrist.

Kuberner rõhutas, et uue koroonapuhangu korral võidakse saare teatud piirkonnad uuesti sulgeda.

«Pandeemia on tabanud turismisektorit väga rängalt ning pole kindlust selles osas, millal see lõpeb,» sõnas Koster. «Me peame taaselustama majandustegevust, et hoida Balil ära uued sotsiaalsed probleemid seoses üha kasvava majandusliku survega.»