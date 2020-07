Teadlaste seas valitses Trinity koodnime kandnud katsetuse eel segadus. Mõned kartsid, et pomm võib piltlikult öeldes terve maailma põlema panna, teiste hirm oli hoopis see, et relv ei tööta. Kell 5.29 hommikul toimus plahvatus, mille jõud oli võrdväärne 21 000 tonni trotüüliga (TNT).