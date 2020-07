Hiina hoiatas ÜK-d lennukikandja saatmise eest Vaiksele ookeanile

Suursaadik Liu Xiaoming ütles laupäeval väljaandes The Times avaldatud intervjuus, et ajal, mil Ühendkuningriik katkestab hiljem sel aastal senised kaubandussidemed Euroopa Liiduga, ei tohiks London teha koos USA-ga «kambakat» Hiinale.

«Ma arvan, et pärast Brexitit tahab ÜK endiselt mängida maailmas tähtsat rolli,» ütles suursaadik intervjuus. «See ei ole viis, kuidas tähtsat rolli mängida.»

The Times teatas sel nädalal, et ÜK sõjalised planeerijad teevad tööd plaaniga paigutada lennukikandja HMS Queen Elizabeth Vaiksele ookeanile osana rahvusvahelisest alliansist vastu seismaks Hiinale.

Võimalus, et sõjalaev paigutatakse Vaikse ookeani regiooni alalisemalt, kerkib esile ajal, mil Londoni ja Pekingi suhted on pingestunud mitme teema tõttu ning ka USA-Hiina suhted on märkimisväärselt halvenenud.