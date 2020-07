Rootsis sureb koroonaviirusesse tõenäoliselt veel 3000 inimest

Amet käis välja kolm võimalikku arengustsenaariumi, milledest kõige tõenäolisem on, et koroonaohvreid tuleb veel umbes 3200, kuid võimatud pole ka arengud, kus sureb 5800 või vaid 200 inimest.

«Nobeli nädal ei ole selline, nagu see tavaliselt on, praeguse pandeemia tõttu. Tegemist on väga erilise aastaga, kui kõigil tuleb ohvreid tuua ning kohaneda täiesti uute oludega, ent me kavatseme erinevatel viisidel tuua esile laureaadid, nende avastused ja tööd,» ütles Nobeli fondi direktor Lars Heikensten avalduses.