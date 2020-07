USA presidendi sõnul läheb viiruskriis enne paranemist halvemaks

«Vaktsiinid on tulemas ja nad tulevad palju varem, kui keegi võimalikuks oskas arvata. See koroonaviirus kaob,» arvas riigipea.

«Palume kõigil, et kui te ei suuda turvalist vahemaad säilitada, siis kandke maski. Kas teile meeldivad maskid või mitte, aga nendest on kasu. Neil on mõju ja meil on vaja kasutada kõike, mida saame,» ütles Trump.