Maad ümbritseval orbiidil olevad tuhanded tehisobjektid. Foto on illustratiivne.

USA ja Suurbritannia süüdistavad Venemaad, et see on katsetanud kosmoses relvataolist seadet, mida võib kasutada satelliitide kukutamiseks orbiidilt, teatas Briti rahvusringhääling BBC reedel.