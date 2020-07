VIDEO ⟩ Viirus sundis Lõuna-Aasia loomaturge kolima Youtube’i

Covid-19 pandeemia on aga tabanud Indiat, Bangladeshi ja Pakistani raskelt ning kõik kolm riiki on sulgenud või seadnud karmid piirangud suurematele turgudele. Kuna turud on jäänud inimtühjaks, on kariloomade kasvatajad ja müüjad võtnud kasutusele interneti, nutirakendused ja sotsiaalmeedia, et demonstreerida ostajatele oma loomi.