Indias tõusis kinnitust leidnud koroonanakkuste arv üle 1,5 miljoni

India peaminister Narendra Modi teatas sellegipoolest, et India on teiste riikidega võrreldes paremal positsioonil ja pälvinud rahvusvahelist tunnustust.

Tervishoiuministeeriumi veebiküljel, kus enam ei avaldata nakatunute üldarvu, kuna valitsus paneb suuremat rõhku koroonaviirusest tervenenutele, teatati kolmapäeval ligi 50 000 uuest nakatumisest ja 768 koroonasurmast.

India teatas alles 12 päeva tagasi, et nakatumiste arv on jõudnud miljonini.

Maailma koroonastatistikat pidava Worldometeri andmetel on Indias tuvastatud 1 535 335 nakatumist koroonaviirusesse, Covid-19 on nõudnud 34 252 inimese elu. Tervenenud on 989 878 inimest.

India on nüüd nakatumiste arvult USA ja Brasiilia järel kolmandal kohal.

Kui USA-s on miljoni elaniku kohta 13 148 nakatumist, siis Indias on see näitaja ainult 1110.