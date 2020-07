Brasiilias haigestus koroonaviirusse viies minister

Teadus- ja tehnoloogiaminister Marcos Pontes (57) kirjutas Twitteris, et andis positiivse testi pärast seda, kui hakkas tundma gripilaadseid sümptomeid ning peavalu. Praegu viibib minister isolatsioonis.

Bolsonaro ise teatas koroonaviiruse diagnoosist 7. juulil ning jäi siis pealinnas Brasilias asuvasse presidendipaleesse isolatsiooni. Laupäeval teatas ta, et sai negatiivse testitulemuse ning on terve.

Ühendriikide järel sünges koroonastatistikas teisel kohal olevas Brasiilias on tuvastatud üle 2,5 miljoni nakkus- ja 90 000 surmajuhu.

Bolsonaro on olnud raevukalt inimeste kodudesse sulgumise vastu, väites, et sellest tulenev majanduslik kahju on palju halvem kui viirus ise.