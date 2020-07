Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 1379 inimest

Pandeemia algusest on Ühendriikides surnud 151 826 ja nakatunud pea 4,5 miljonit inimest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäeval, et mitmes riigis nähtava koroonaviiruse juhtumite kasvu taga on valvsust kaotanud noored.