VIDEO ⟩ Liibanoni pealinna raputas võimas plahvatus

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr

There’s been a huge explosion in #Beirut , #Lebanon . pic.twitter.com/BxGABSrPHR

Just received this video!!! Everyone stay safe. #Beirut pic.twitter.com/2t5a82Ha67

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv

Liibanoni terviseministri sõnul on vigastada saanud nii mõnedki ja kahjustused on ulatuslik. Kohalik meedia edastas, et paljud inimesed on rusude all kinni.