Pea 200 reisijaga Air India lennuk sõitis maandumisel lennurajalt välja

Air India avalduse järgi viibis lennukis õnnetuse hetkel 191 inimest: viis meeskonnaliiget, kaks pilooti ning 184 reisijat, sh kümme väikelast. Seni on teada vähemalt kahest inimohvrist ja umbes 40 vigastatust.

Internetis levivatel piltidel on näha, et lennuk murdus kaheks tükiks ja kohaliku lehe Times of India andmetel süttimisohtu ei tekkinud.