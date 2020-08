LGBT aktivist pandi Poolas kaheks kuuks vangi

«Aktivisti kinnipidamise ajal takistas rahvahulk politsei tegevust. Sekkumised viiakse ellu kõige agressiivsemate inimeste suhtes. Seaduse rikkumise suhtes on nulltolerants,» teatas Varssavi politsei Twitteris. Politsei sõnul peeti ka teisi inimesi kinni.

Prokuratuuri pressiesindaja Aleksandra Skrzyniarz ütles hiljem uudistekanali TVN24 vahendusel, et kohus andis korralduse aktivisti kinnipidamiseks kaheks kuuks.

Margo ütles enne kinnipidamist, et arreteerimise näol on tegemist politsei repressiivse meetmega. Sündmuskohal viibis ka vasakpoolne parlamendisaadik Hanna Gill-Piątek, kes ütles: «Ma sooviks, et tõsiseid kurjategijaid süüdistataks sama usinalt kui aktiviste.»