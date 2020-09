Intervjuu ⟩ Läti tahaks Balti reisimulli reformida

Mis on Läti edu saladus? Kuidas on teil õnnestunud hoida oma koroonaviirusega nakatumise tase madalam kui meil või Leedus (eilse seisuga oli nakatumine 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul Eestis 21,8, Lätis 4,3 ja Leedus 15,6 – toim)?