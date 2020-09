Trump eelistab «karmimaid ja kurjemaid» välisliidreid

Väljavõttes selgitab Trump, miks ta on niivõrd lähedane Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, kes on piiranud meediavabadust ja pannud 2016. aasta riigipöördekatse järel trellide taha kümneid tuhandeid oma poliitilisi vastaseid.

Trump on pälvinud tähelepanu ka soosivate hinnangutega, mida ta on andnud Põhja-Korea liidrile Kim Jong-Unile, Hiina presidendile Xi Jinpingile, Vene presidendile Vladimir Putinile, Saudi kroonprintsile Mohammed bin Salmanile ja teistele valitsejatele, keda jõhkrates inimõiguste rikkumistes süüdistatakse.

«Minu jaoks see toimib. Ma võin teile öelda, et need suhted, mis mul on, mida karmimad ja kurjemad nad on, seda paremini ma nendega läbi saan,» lausus president.