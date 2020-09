Trump ja Netanyahu kuulutasid Lähis-Idas uue ajastu algust

«Me oleme kogunenud siia sel pärastlõunal, et muuta ajaloo kulgu,» ütles Trump.

«Tegemist on pöördega ajaloos, see kuulutab uut rahukoidikut,» sõnas ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tseremoonial.

Iisraeli tulistati teisipäeva õhtul palestiinlaste islamiliikumise Hamas kontrolli all olevast Gaza sektorist kaks raketti, teatas juudiriigi armee.

Protestijate loosungitelt võis lugeda: «Reetmine», «Ei normaliseerimisele okupandiga» ja «Leping on häbi».

AÜE ja Bahreini otsused on läbi lõiganud Araabia maailma aastakümneid kestnud konsensuse, et juudiriigiga suhete loomise eeldus on vaid rahuleppe sõlmimine Palestiinaga.