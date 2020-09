Igor Taro Valgevene kroonika 15.09

Nädala algus toob traditsiooniliselt kaasa nädalavahetuse järellainetusi ning lokaalseid kokkupõrkeid. Sedapuhku on taas põhjust kõnelda kuulsast hoovist aadressil Smorgovski trakt 1, mida mujal maailmas tuntakse «Muutuste väljaku» nime all. Nagu paljud on varem lugenud, siis asub selles hoovis üks alajaam, mida Minski miilits valvab viimasel ajal 24/7 tugevdatud jõududega, et selle seinale ei maalitaks tagasi kahe kuulsust kogunud DJ pilti.