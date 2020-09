Lokulööja: USA immigrantide kinnipidamiskeskuses eemaldatakse naistelt vastu tahtmist emakas

USA Georgia osariigis asuvas immigrantide kinnipidamiskeskuses Irwin County Detention Center töötanud medõde teatas sel nädalal Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministeeriumile esitatud ametikus kaebuses, et tema endises töökohas tehti hulganisti emaka eemaldamise operatsioone, millega naised ise nõus polnud.

«Kõigi naiste emakaga ei saa lood nii halvad olla,» ütles ta kaebuses. «Mitu kinnipeetavat ütles mulle, et nad käisid arsti juures ja neilt eemaldati emakas, aga nad ei tea miks,» vahendas medõe sõnu AFP.

«Igaüht, keda ta vastu võtab, ootab emaka eemaldamise operatsioon – peaaegu kõiki,» kirjeldas Wooten. «Rääkisime sellest omavahel teiste medõdedega. See on tema eriala, ta on emakakoguja.»