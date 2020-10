ERR Mägi-Karabahhis: raketirünnaku jälgi on Martunis igal pool näha

«Aktuaalne kaamera» proovis kolmapäeval jõuda Mägi-Karabahhis rindele, tehes peatuse Martuni linnas.

Martuni linnas jäi nädal tagasi raketitule alla välisajakirjanike grupp. Kaks Prantsuse ajakirjanikku Le Monde'i ajalehest sai haavata. Nendega koos oli Hispaania infoagentuuri EFE korrespondent Pablo Gonzales.

«Me filmisime linnas varemeid, kui meid tabas Grad rakettide rünnak. Terve pakett, umbes 40 raketti. Vast kõige kurvem on, et uudis oli, et meie kaks Prantsuse kollegi said haavata, aga mitte, et rahuliku linna pihta tulistati 40 raketti ja surma sai kolm kohalikku inimest,» rääkis Gonzalez «Aktuaalsele kaamerale».

Umbes kümme sekundit hiljem jäid aga «Aktuaalse kaamera» ajakirjanikud raketitule alla. Ajakirjanikud pääsesid tervelt. Raketirünnaku tagajärjed on Martunis näha igal pool. Linnas ei ole märgata naisi ega lapsi. Nad saadeti sõjast kaugemale - Armeeniasse. Mehed aga jäid. Samal rünnati taas ka Mägi-Karabahhi pealinna Stepanakerti.

Mägi-Karabahhi sündmusi kajastav ERR-i ajakirjanik Anton Aleksejev jõudis kolmapäeva õhtuks Armeenia piiri ääres asuvasse Gorise linna. Aleksejev rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et linn on Mägi-Karabahhi põgenikke täis.

Ta selgitas, et linnas on ka palju välisajakirjanikke, kes tahavad kajastada Mägi-Karabahhis toimuvat, kuid puudus on neid sõidutavatest autojuhtidest, kes julgeks praegu piirkonnas ringi sõita.