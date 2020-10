Johnson: Suurbritannia on valmis lahkuma kaubanduskõnelustelt leppeta

Johnsoni sõnul ei suhtu EL läbirääkimistesse tõsiselt, mistõttu peab Suurbritannia olema valmis toimima jaanuarist alates Maailma Kaubandusorgaisatsiooni (WTO) reeglite järgi, kui Brüssel just oma lähenemist fundamentaalselt ei muuda.

EL keeldub sõlmimast Suurbrianniaga sellist kaubanduslepet nagu Kanadaga, ehkki just seda London soovib, lisas Johnson.

Johnsoni avaldus on vastus EL-i liidritele, kes ütlesid eile Brüsselis alanud tippkohtumisel, et Ühendkuningriik peab oma positsioonides järele andma, kui ta tahab, et kokkulepe võimalikuks saaks.