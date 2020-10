Leedu riigipea: esimese koroonalaine järel lasime end lõdvaks

Tema sõnul on epideemia veel majandust peatamata taltsutatav, kuid kui päevane nakatunute juurdekasv ei vähene, ei jää muud võimalust.

«Ma ei arva, et aega oleks kasutatud kohasel viisil. Minu arvates valdas enesega rahulolu, kui me täiesti õigustatult kinnitasime, et saime koroonaviiruse esimese lainega suurepäraselt hakkama ja Leedu kuulus riikide sekka, mida toodi muudele maadele eeskujuks,» ütles Nausėda ajakirjanikele teisipäeval.