Kimi kallim tõrjus Põhja-Korea ladvikus kõrvale diktaatori õe

43-aastane Hyon on Põhja-Koreas kuulus poplaulja, keda on sageli nähtud Kimi saatmas ametlikel reisidel ning sel kuul peetus suurejoonelisel sõjaväeparaadil oli ta samuti mehe kõrval.

Näib, et Hyon on võtnud enda kanda osa ülesandeid, mida täitis varem Kimi noorem õde, 32-aastane Kim Yo-jong, kes tegi Põhja-Korea ladvikus kiiret tähelendu selle aasta alguses. Kimi 31-aastane naine Ri Sol-ju jäi kaamerate vaatevälja viimati, kui tähistati Korea uusaastat, vahendas The Times.