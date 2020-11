Portugal rakendab pandeemia ohjeldamiseks liikumiskeeldu

«Ainuke viis pandeemia kontrolli alla saada on vältida sotsiaalset läbikäimist,» ütles Costa, kelle sõnul on meetmed vajalikud üleriigilise sulgemise vältimiseks.

Portugalis on koroonadiagnoosi saanud üle 173 000 inimese, Covid-19 tagajärjel on surnud 2848 inimest. Haigusest on tervenenud ligi 98 000 inimest.