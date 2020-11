Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn märkis ajalehele Die Welt antud intervjuus, et riik võib alustada oma kodanike vaktsineerimist juba detsembris. Spahni sõnul on ta väga optimistlik, et koroonavaktsiin saab heakskiidu ja võetakse kasutusele järgmisel kuul.