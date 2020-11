Von der Leyen: Brexiti lepe ei tohi kahjustada ühisturgu

«Me anname kõik endast oleneva, et leppeni jõuda. Me oleme valmis olema loomingulised,» ütles ta Euroopa Parlamendile ja lisas, et Ühendkuningriik peab nõustuma õiglaste kaubandusreeglitega.

«Aga me ei ole valmis seadma kahtluse alla ühisturu terviklikkust, mis on Euroopa õitsengu ja jõukuse tagatis,» lausus ta.

Von der Leyen kordas Brüsseli hoiatust, et Ühendkuningriik ei saa blokist lahkudes osaks samadele hüvedele, mis tal olid liikmesriigina: «On selge erinevus Liidu liikmeks ja pelgalt väärtuslikuks partneriks olemise vahel.»

Ta võttis kuulda eurosaadikute muret, et leppe ülevaatamiseks ja ratifitseerimiseks enne 1. jaanuarit, mil ÜK ühisturult lahkub, ei pruugi jääda piisavalt aega. Samas ütles ta, et Briti peaministri Boris Johnsoni lähenemine näitab, et tuleb jõuda selgesõnalise lepinguni.

«Me tahame teada, mis abivahendid olemas oleks, kui üks pool tulevikus leppest kõrvale kaldub, sest usaldus on hea, aga seadus on parem,» lausus ta. «Hiljutiste kogemuste valguses on tugev juhtimissüsteem hädavajalik tagamaks, et kokkulepitus päriselt kokku lepiti.»

London ei ole nõustunud tegema järeleandmisi niinimetatud «võrdse mänguvälja» reeglites, mis näeks ette karistusi, juhul kui kumbki pool kehtestatud norme rikub.

Johnsoni valitsus on välja käinud ka Briti siseturu seaduseelnõu, mis rikub läinud aastal EL-ga sõlmitud lahkumislepet Põhja-Iirimaa küsimuses.

Lahkumisleppe ühepoolne ümberkirjutamine on õõnestanud usaldust ja läbirääkimised on nüüdseks ületanud mitut mitteametlikku tähtaega, jättes leppeni jõudmiseks enne aasta lõppu vähe aega.

Juhul kui aasta lõpuks lepet ei allkirjastata ega ratifitseerita, rakenduvad Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahelisele kaubandusele tollid ja muud piirangud, mis ähvardavad kaasa tuua suure majanduskaose.