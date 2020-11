Šveitsi suusanõlvad jäävad koroonast hoolimata avatuks

Saksamaa ja Itaalia püüdsid neljapäeval läbi suruda üleeuroopalist suusapuhkuste keeldu, Pariis teatas, et prantslased on suusakuurortidesse teretulnud, niikaua kui nad seal ei suusata.

Austra hoiatab, et kogu Euroopat hõlmav suusakeeld oleks tema suuresti turismist sõltuvale majandusele katastroof.

EL-i mitte kuuluv Šveits on Covid-19 teises laines küll üsna rängalt kannatada saanud, aga ametivõimud, suusa- ja turismisektor on üksmeelsel seisukohal, et talihooaega ei saa ära jätta, eriti et kevadine suusahooaeg jäi koroona tõttu lühikeseks.

«Šveitsis võib minna suusatama, meil on kaitseplaanid,» ütles tervishoiuminister Alain Berset neljapäeval ajakirjanikele. Ta lisas, et valitsus vaatab enne jõulupühi olukorra üle, kuid sekkuda saab ta vaid juhul, kui oht on väga suur. Muul juhul langetavad otsuseid kantonid.

Esialgu on föderaalvõimud otsustanud usaldada inimesi ning loota suusatõstukioperaatorite ja suusakoolide turvameetmetele nagu kohustus kanda maski kõikjal, välja arvatud suusanõlvad.

«Šveitsis on valitsus, ametivõimud ja turismisektor ühiselt veendunud, et Šveitsi tee on praegu õige, ja talihooaja võib ohutult käima panna,» ütles turismiameti pressiesindaja Véronique Kanel.