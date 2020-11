Varssavi tänavaid täitsid piiranguist hoolimata tuhanded protestijad

Poolas on juba nädalaid protestitud valitsuse plaanide vastu karmistada Poola niigi rangeid abordiseadusi.

«Me ei saanud rohkem kui saja aasta eest tagasi oma kodanikuõigusi selleks, et lubada võimulolijatel oma inimõigused ära võtta,» teatasid protesti organiseerijad oma Facebooki postituses.

Meeleavaldused algasid esialgu 22. oktoobril, mil Poola põhiseaduskohus otsustas, et abortide lubamine loote väärarengu korral on põhiseaduse vastane. Sestsaadik on meeleavaldused laienenud üldiseks protestiks ametisoleva valitsuse vastu.