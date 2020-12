McFaul: Bideni ajal taastub USA kohalolek endise Nõukogude Liidu alal

Et USA neis protsessides enam ei osalenud, sai Vene president Vladimir Putin võimaluse mängida senisest suuremat rolli. «On see halb või hea, aga nagu te teate aitas ta kaasa sõja peatamisele Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. Meid ju ei olnud seal, ehkki oleksime pidanud olema Minski rühma kaudu kaasatud,» ütles McFaul laupäeval usutluses Interfaxile.

McFauli sõnul olid Ühendriigid mängust väljas, kui arenesid sündmused Valgevenes, samuti ollakse kõrval Gruusia ja Moldova külmutatud konfliktidest. Putin seevastu on igal pool kohal. Endine suursaadik osutas ka Kesk-Aasiale, kust USA on tagasi tõmbunud.

McFauli sõnul oleks USA kohalolek «neile riikidele kasulik, et nad ei tunneks end sedavõrd Venemaast sõltuvana» ja võib olla kindel, et Joe Bideni ajal see kõik muutub. «Ja see ei puuduta värvilisi revolutsioone, vaid nende riikide suhete tasakaalu,» kinnitas ta.