KOMMENTAAR ⟩ Trumpi pärandiks jääb tõejärgsus ja mürastrateegia

Tellijale

Kõik on toimunud väga kiiresti. Nende 11 aasta kestel, mil ma olen töötanud väliskorrespondendina, elanud viies riigis ja kolmel mandril, olen näinud tõejärgset orkaani kõikjalt üle pühkimas.

2016. aastal pärast Trumpi võitu USA presidendivalimistel nimetas mainekas Oxfordi sõnaraamat aasta sõnaks termini «tõejärgne».

Faktidest on saanud arvamused, mis üha enam polariseerib ühiskondi. Viimased USA valimised on musternäide sellest strateegiast, mille peamine eeldus on tekitada palju müra.

Kas Trump tegi, nagu paljud analüütikud väidavad, tõesti suurepärase valimistulemuse? Kui sa kaotad valimised, kas olulisem on see, et 74 miljonit inimest hääletas sinu poolt, või see, et sa kaotasid rohkem kui seitsme miljoni häälega?