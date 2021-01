Hiina usub, et Taiwani demokraatlikult valitud valitsus soovib teha ametlikku iseseisvuse väljakuulutamise deklaratsiooni. Samas on saareriigi president Tsai Ing-wen varasemalt korduvalt rõhutanud, et nad on iseseisev riik nimega Hiina Vabariik.