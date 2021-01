Süürias hukkus järjekordsetes autopommiplahvatustes 11 inimest

Plahvatuskoha lähedalt toimetati minema mees, kes kandis verisesse riidetükki mähitud last.

Laupäeval sai samuti Türgi ja selle liitlaste kontrolli all olevas Afrinis autopommiplahvatuses surma kuus inimest, teise seas kolm last.

Süürias on valitsusvastaste protestide julma mahasurumise järel 2011. aastal vallandunud sõjas hukkunud üle 387 000 inimese.

Ajapikku on see kujunenud keeruliseks konfliktiks, kuhu on segatud džihadistid ja välisriigid.