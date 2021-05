Võrdluses eelmise presidendi Donald Trumpiga on Bideni toetusnumbrid kõrgemad, jäädes erinevate küsitluste kohaselt 53-54 protsendi vahele. Toetus on olnud stabiilne alates ajast, mil ta 20. jaanuaril ametisse astus. Arjakas märkis, et ajaloolises võrdluses on see võrdlemisi madal näitaja, selle taga võib aga näha ühiskonna polariseerumist.