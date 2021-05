António Guterres esitas visiooni teiseks ametiajaks ÜRO peasekretärina

Guterres kutsus riike vältima uut tüüpi külma sõda, rõhutades, et 21. sajandil on kõik vastasmõjus, alates kliimakriisist ja lõpetades tuumarelvade levikuga ning tagasilöökidega inimõigusküsimustes.

Senini on Guterres ainus kandidaat ja ta sai kolmetunnise küsimuste ja vastuste vooru järel toetuse kahelt peamiselt 193-liikmelise peaassamblee rühmalt: 120-liikmeliselt Mitteühinemisliikumiselt ning 27-liikmeliselt Euroopa Liidult, samuti väiksematelt rühmadelt ja üksikriikidelt.

Samuti hoiatas Guterres, et uus geostrateegiline lõhe ja häiritud võimusuhted teevad rahvusvahelise koostöö aina raskemaks ajal, mil me seda kõige enam vajame.

Ehkki ÜRO peasekretäri valib peaassamblee, toimub see 15-liikmelise julgeolekunõukogu soovitusel, kus viiel alatisel liikmel – USA-l, Venemaal, Hiinal, Suurbritannial ja Prantsusmaal – on vetoõigus. Seega on nende toetus otsustava kaaluga.