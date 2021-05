Venemaa pikendas Twitteri aeglustamist

Esmaspäevases avalduses öeldi, et tähtaega otsustati taas pikendada, kuivõrd Twitter on eemaldanud rohkem kui 90 protsenti «keelatud informatsioonist».

«Twitter on väljendanud valmidust ja huvi alustada konstruktiivset dialoogi Roskomnadzoriga,» teatas järelevalveamet ja lisas, et hindab Twitteri katseid Vene seadusi täita.

Roskomnadzor ei täpsustanud, kas Twitteri aeglustamine lõpetatakse, kui ülejäänud vaidlusalune materjal on kustutatud. Samuti ei antud uut tähtaega.

Järelevalveamet teatas ka, et on tuvastanud ebaseaduslikku sisu ka teistel lehekülgedel nagu Facebook ja You Tube.