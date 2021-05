ÜRO nõudis Valgevenelt ajakirjanik Raman Pratasevitši vabastamist

Colville ütles, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo kardab Pratasevitši turvalisuse pärast ning taotleb Valgevene võimudelt kinnitust, et teda koheldakse humaanselt.

Esmaspäeva hilisõhtul näitas Valgevene riigitelevisioon videosalvestist, kus Pratasevitš ütles, et on terve, asub ühes Minski eeluurimisvanglas, ametikandjad käituvad temaga viisakalt ning ta annab tunnistusi massirahutuste korraldamise kohta.

Colville'i sõnul ei olnud see veenev ning on tõenäoline, et ajakirjanikku sunniti selleks vägivalda kasutades.