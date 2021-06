Orbáni plaan on avada Budapestis Hiina Fudani ülikooli haru ja rajada linnak. Valitsusjuhi oponendist Budapesti linnapea arvates väärkasutab peaminister oma poliitiliste plaanide elluviimiseks maksumaksjate raha, samuti on Karácsonyi astunud samme, et näidata linna vastasust Hiina mõju laienemisele. Karácsony, keda peetakse 2022. aastal toimuvatel valimistel ühtse opositsiooni kandidaadiks, on enda sõnul valmis vastu astuma Orbáni juurutatud võimule.