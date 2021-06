Biden ärgitab G7 juhte Hiinale väljakutset esitama

Provokatiivne ettepanek on osa president Joe Bideni algatustest, millega ta loodab panna G7 riigid ühisrindena Hiinaga majanduses võistlema, ütlesid USA valitsuse kõrged ametnikud.

Biden tahab, et G7 liidrid astuksid üksmeelset islamiusku uiguuride ja teiste vähemuste sünnitöö kasutamise vastu Hiinas. USA president loodab, et sunnitöö hukkamõistmine leiab väljenduse ka tippkohtumise lõppavalduses, ehkki mõned Euroopa riigid on seni tõrkunud Pekingiga otsesesse vastasseisu astumast.