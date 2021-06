Biden nimetas Apple Daily sulgemist kurvaks päevaks meediavabadusele

«Pekingi intensiivistunud repressioon on jõudnud sellisele tasemele, et Apple Daily, sõltumatu ajakirjanduse hädasti vajatud kants Hongkongis on nüüd lõpetanud ilmumise. Peking peab lõpetama sõltumatu meedia sihikule võtmise ning vabastama ajakirjanikud ja meediajuhid, kes on kinni võetud,» ütles Biden Valge Maja edastatud avalduses.