ÜLEVAADE ⟩ Biden laseb luureametitel uurida kaose tekitanud küberrünnakut

«Me ei ole kindlad, et tegemist oli venelastega,» lausus Joe Biden siiski nädalavahetusel Michiganis ajakirjanikele. «Juhul kui seda tehti Venemaa teadmisel ja/või eestvedamisel, siis ma olen juba [Venemaa presidendile Vladimir] Putinile öelnud, et me ka vastame sellistele rünnakutele.»