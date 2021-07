Eelmise nädala teisipäeval avalikustati ulatuslik 27 liikmesriigi õigusriigi aruanne, milles leiti, et paljudes riikides on suurenenud oht kohtusüsteemidele ning esineb probleeme korruptsioonivastase võitlusega. Aruande järgi on eriti probleemne olukord Poolas ja Ungaris, kus nõutakse kohtureformi ja otsustavamat tegevust korruptsiooniga võitlemisel.