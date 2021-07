Haiti politsei vahistas tapetud presidendi julgeolekuülema

«Võin kinnitada, et politsei arreteeris esmaspäeval presidendi mõrva uurimise raames Jean Laguel Civili,» ütles korrakaitseorganite eestkõneleja Marie Michelle Verrier uudisteagentuurile AFP.

Viimastel andmetel on kehtestatud riigist lahkumise keeld veel neljale presidendi julgeoleku eest vastutanud ametnikule.

Mõrva üksikasjad on endiselt ebaselged, kuid värskelt ametisse nimetatud peaminister Ariel Henry on lubanud riigipea tapjad kohtu ette tuua. Kokku võttis presidendi kodus toimunud operatsioonist osa kaks Haiti päritolu ameeriklast ja 26 Colombia kodanikku. Tapmisega seoses on vahistatud üle 20 inimese.