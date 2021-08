Pentagoni juures aset leidnud vahejuhtumis sai surma üks politseinik

Washingtoni Arlingtoni linnajaos asuva ministeeriumi töötajaile anti korraldus kohapeal varjuda, kui hakkas laekuma teateid mitmest lasust ja võimalikest vigastatuist jaamas, mille sissepääs on vaid mõnekümne meetri kaugusel Pentagoni hoone peaustest.

Ametnikud teatasid 90 minutit hiljem, et jaam on taas turvaline, kuid ei soostunud selgitama, mis juhtus.

«Vahejuhtum on läbi, sündmuskoht on turvaline, ja mis kõige tähtsam, jätkuvat ohtu meie kogukonnale ei ole,» ütles Pentagoni kaitse eest vastutava agentuuri juht Woodrow Kusse.

Tema sõnul sai mitu inimest vigastada, kuid ta ei andnud täpsemat teavet ega kinnitanud meedia teateid, et üht politseinikku pussitati ja ta suri haavadesse, ning et ründaja lasti maha.

«Tema ja tema kolleegid on Pentagoni perekonna liikmed ning teada meile kõigile kui professionaalsed, oskuslikud ja vaprad.»

Austin ütles, et vahejuhtumi uurimine veel kestab ning et see peab toimuma takistamatult ja ilma spekulatsioonideta.