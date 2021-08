Kaks meest tunnistasid oma süüd politseinike ründamises Kapitooliumil

Endine võitluskunstide harrastaja oli üks esimesi, kes end kallaletungis politseinikule süüdi tunnistas. Rünnakuga seoses on saanud süüdistuse sadu inimesi.

Märulist tehtud videost võis näha, kuidas ta teleskoopnuiaga vehkides politseinikku takistas ning karjus «patriootidele», et nad politsei relvituks teeksid ja hoonele tormi jookseksid.

Justiitsministeeriumi andmeil on seoses 6. jaanuari märuliga süüdistus esitatud enam kui 570 inimesele. Enamiku süüteod on väiksed, kuid 170 on silmitsi süüdistustega rasketes kuritegudes, nagu kallaletung ja vandenõu.