Saksamaal tõusis koroonanakkuste arv üle nelja miljoni

Robert Kochi instituut teatel on pühapäevase seisuga registreeritud 4 005 641 nakkusjuhtu. Ilmselt on tegelike nakkuste arv oluliselt suurem, sest paljud nakatumised jäävad märkamata.

Üle 61 protsendi sakslastest, ehk 50,9 miljonit inimest on täielikult vaktsineeritud, kuid see on vähem, kui teistes Euroopa riikides. Uute vaktsineerimiste arv on juba nädalaid languses.